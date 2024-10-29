Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya plakası belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

Kazada yaya M.Ş. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Akçay Mahallesi Çanakkale Karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen M.Ş.’ye otomobil çarptı.

M.Ş.’ye çarpan otomobil durmayarak kaza yerinde kaçtı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde M.Ş.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ise M.Ş.’ye çarparak ölümüne sebep olan ve sonrasında kaza yerinden kaçan aracı ve sürücüsünü belirlemek için yoğun bir çalışma başlattı.