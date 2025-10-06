Giriş / Abone Ol
Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  06.10.2025 16:45
  • Giriş: 06.10.2025 16:45
  • Güncelleme: 06.10.2025 16:45
Kaynak: DHA
Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nazan Yurdakul (42), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Büyükyoncalı Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Mahallede minibüsten inip yolun karşısına geçmek isteyen Nazan Yurdakul’a, O.F. idaresindeki 34 FML 614 plakalı otomobil çarptı. Kazada Nazan Yurdakul yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin, ilk müdahalesinin ardından Nazan Yurdakul, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yurdakul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü O.F., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

