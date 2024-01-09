Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre kaza, Şekerpınar Mahallesi İsmetpaşa Ortaokulu önünde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 19 SN 002 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Y.Y. yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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