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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Antalya’da seyir halindeki otomobilin, aynı istikamette gitmekte olan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 12.10.2024 10:44
  • Giriş: 12.10.2024 10:44
  • Güncelleme: 12.10.2024 10:44
Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı


Kaza; Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi 7517 Sokak’ta, Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki Yağmur Tolu’nun kullandığı 10 BZ 320 plakalı otomobilin, 7510 Sokak kesişimine yaklaştığı sırada yolun kenarında yürümekte olan Zeki Duman’a çarpması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazada, otomobilin aynasının çarpmasıyla yola savrulan ve yaralanan Zeki Duman, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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