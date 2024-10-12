Otomobilin çarptığı yaya yaralandı



Kaza; Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi 7517 Sokak’ta, Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki Yağmur Tolu’nun kullandığı 10 BZ 320 plakalı otomobilin, 7510 Sokak kesişimine yaklaştığı sırada yolun kenarında yürümekte olan Zeki Duman’a çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazada, otomobilin aynasının çarpmasıyla yola savrulan ve yaralanan Zeki Duman, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.