Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Köprü mevkiinde Atatürk İlkokulu karşısında meydana gelen kazada otomobil; karşıdan karşıya geçmekte olan kadına çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.