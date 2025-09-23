Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 23.09.2025 15:37
  • Giriş: 23.09.2025 15:37
  • Güncelleme: 23.09.2025 15:37
Kaynak: DHA
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada

Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı E.T. (18), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Eski itfaiye kavşağı yönünden gelen T.D. yönetimindeki 16 HB 373 plakalı otomobil, cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen E.T. isimli kadına çarptı. Yere savrulan E.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.T., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.(DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol