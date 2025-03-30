Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Çay ilçesi Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan İ.S., isimli şahsa o sırada H.T.’nin kullandığı 26 GR 140 plakalı araç çarptı. Kazada İ.S., yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak İ.S., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından araç sürücüsü H.T.’nin gözaltına alındığı bildirildi.