Otomobilin freni boşaldı, iki araca çarptı; 4 yaralı

Zonguldak’ta freni boşalan otomobilin 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Meşrutiyet Mahallesi Liman Evler mevkiinde yaşandı.

İddiaya göre Rüzgarlımeşe istikametinden kent merkezine seyir halinde olan C.Ö. (65) idaresindeki 34 FKM 624 plakalı otomobilin freni boşaldı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç; 67 AAB 567 ve 67 ABC 848 plakalı otomobillere çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada araç sürüsü C.Ö. ile S.A. (92), A.B. (61) ve N.K. (55) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.