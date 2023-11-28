Otomobilin kapısına motosiklet çarptı: 1 yaralı

Karaman’da bir sürücünün park ettiği otomobilden çıkmak için açtığı kapıya arkadan gelen motosiklet çarptı.

Kaza sonrası motosiklet ve üzerindeki 2 kişi yola savrulurken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. yolun sağına park ettiği otomobilden dışarı çıkmak için sürücünün açtığı kapıya arkadan gelen S.A.’nın kullandığı motosiklet çarptı.

Kaza sonrası motosikletle birlikte sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan M.A. yola savruldu.

Motosiklet sürücüsü kazada yaralanmazken, arkasında yolcu olarak bulunan M.A., düştüğü yerden kalkamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.