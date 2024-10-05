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Otomobilin kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 14:12
  • Giriş: 05.10.2024 14:12
  • Güncelleme: 05.10.2024 14:13
Kaynak: DHA
Otomobilin kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde, kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk ele geçirilen otomobilin sürücüsü E.F. (22), gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.F.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, takip ettikleri E.F.'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, otomobilin kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü E.F. yakalanıp, gözaltına alındı.

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