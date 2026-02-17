Otomobilin keçi sürüsüne çarptığı kaza kamerada
Kaynak: DHA
Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)-HATAY'ın Hassa ilçesinde otomobil, kavşaktan geçen keçi sürüsüne çarptı. 5 keçi öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gaziantep-Hatay kara yolu Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ömer Şahan'ın kavşakta yolun karşısına geçirdiği keçi sürüsüne çarptı. Sürüden 5 keçi öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
