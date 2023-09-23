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Otomobilin önüne ayı çıktı

Bartın’ın ulus ilçesindeki bir köy yolunda seyir eden otomobilin önüne ayı çıktı. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı, ormanlık alana girerek ortadan kayboldu.

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 17:34
  • Giriş: 23.09.2023 17:34
  • Güncelleme: 23.09.2023 17:34
Kaynak: İHA
Otomobilin önüne ayı çıktı

Ulus ilçesine bağı Kumluca beldesi Kirsinler köyünün girişinde seyir eden bir otomobilin önüne ayı çıktı. Ayı bir süre aracın önünde koşarken, araçta bulunanlar ise korna çalarak ve bağırarak ayıyı yoldan ormanlık alana doğru kaçması için çaba gösterdiği dikkat çekti. 

Yaklaşık metrelerce otomobilin önünde koşan ayı, bulduğu bir alandan ormana girerek gözden kayboldu 

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