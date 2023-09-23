Otomobilin önüne ayı çıktı

Bartın’ın ulus ilçesindeki bir köy yolunda seyir eden otomobilin önüne ayı çıktı. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı, ormanlık alana girerek ortadan kayboldu.

Ajans Haberleri 23.09.2023 17:34 Giriş: 23.09.2023 17:34

Güncelleme: 23.09.2023 17:34 Kaynak: İHA

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