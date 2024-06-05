Otomobilin önünü kesip, sopayla camlarını kırdı

İstanbul'da trafikte ilerleyen Seyfi Demirbaş yönetimindeki otomobilin önü bir kamyonet sürücüsü tarafından kesildi. Bağırmaya başlayan sürücü, elindeki sopayla otomobilin ön camına vurmaya başladı. Aracın camını kıran sürücü daha sonra yoluna devam etti.

İstanbul Avcılar'da D-100 Otoyolu'nda ilerleyen otomobilin önü kamyonet tarafından kesildi. Kamyonet sürücüsü sopayla otomobilin camını kırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Otoyolu'nda Avcılar metrobüs durağı yakınlarında meydana geldi.

Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan Seyfi Demirbaş yönetimindeki 34 BYD 095 plakalı hafif ticari aracın önü, bir kamyonet sürücüsü tarafından kesildi.

Bağırmaya başlayan sürücü, elindeki sopayla otomobilin ön camına vurmaya başladı. Aracın camını kıran sürücü daha sonra yoluna devam etti. Araç sürücüsü Seyfi Demirbaş, polise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu.

Demirbaş, "Normal istikametimde devam ederken magandanın bir tanesi plakası 34 FC 1933 plakalı kamyonetle direksiyonu önümüze kırarak sopayla canımıza kast etmeye kalkıştı. Biz polis arkadaşlarımızı çağırıp gerekli işlemleri başlattık. Artık bu magandaların son bulmasını istiyoruz" dedi.

Sürücü Demirbaş, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.