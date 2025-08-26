Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada

Karabük’te bir otomobilin, yol kenarında yolcu almak için bekleyen otobüse çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Safranbolu-Karabük kara yolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Tunahan Mirza G. idaresindeki 78 ACH 529 plakalı otomobil, yolcu almak için yol kenarında bekleyen Şaban Yavuz idaresindeki 78 SM 378 plakalı Safran firmasına ait Yolcu otobüse çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kazada otomobilin otobüsü son anda fark ettiği ve yan şeridinde başka araç olduğundan kurtaramadığı ve otobüse çarptı yansıyor.

Otobüs sürücü yolda duraklama yapmadığını sol şeritten gittiği ifade ederken, güvenlik kamerasında otobüsün yolda durup yolcu aldığı tespit edildi