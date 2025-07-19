Otomobilin park halindeki motosiklete çarptığı kaza kamerada

Ankara’da hafif ticari otomobil, geriye doğru geldiği sırada park halindeki motosiklete çarptı. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Temmuz günü Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Pazar Caddesi’nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü, aracını park etmek için geriye doğru geldiği sırada park halindeki motosiklete çarptı. Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, devrilen motosiklette hasar meydana geldi.