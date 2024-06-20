Otomobilin refüje girdiği kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Beyören köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, O.B., yönetimindeki 34 DDM 548 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi.

Kazada sürücü ile birlikte A.B., A.E.B. ve F.S., yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.