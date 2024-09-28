Otomobilin seyir halindeki kamyona çarptığı kaza kameraya yansıdı

Tekirdağ Saray ilçesinde bir otomobil seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaşanan kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi yolunda meydana geldi. Ferhat G. idaresindeki otomobil Saray mevkiinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aytaç Y. kontrolündeki kamyona arkandan çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü Ferhat G.’yi Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırırken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.