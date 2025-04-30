Otomobilin su tankerinin altına girdiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: DHA
Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Artuklu ilçesinde otomobilin traktöre bağlı su tankerinin altına girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza, 28 Nisan'da, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi Vefa Evleri Sitesi mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre bağlı su tankerine çarptı. Su tankerinin altına giren otomobilde hasar oluşurken, sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, hızla gelen otomobilin su tankerine çarpıp, altına girdiği görülüyor. (DHA)
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