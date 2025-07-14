Otomobilin süt tankerine çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’da otomobilin süt tankerine arkadan çarptığı kazada bir kişi ağır yaralanırken, yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 SU 543 plakalı süt tankeri ilçesi çıkışındaki Sağlamlar Yediemin Deposu önüne geldiği esnada araçta yaşanan bir sıkıntıda dolayı yol kenarına park edildi. Bu esnada arkadan gelen 17 AHC 863 plakalı otomobil tankere arkadan çarptı. Kazada ismi henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla park halindeki tankere çarpması yer alırken, görüntülerde tonlarca ağırlığındaki tankerin çarpmanın etkisi ile hareket etmesi ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.