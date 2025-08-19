Giriş / Abone Ol
Otomobilin taklalar attığı kaza kamerada; 2 ağır yaralı

Ajans Haberleri
  • 19.08.2025 13:30
  • Giriş: 19.08.2025 13:30
  • Güncelleme: 19.08.2025 13:30
Kaynak: DHA
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da taklalar atarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi Değim Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak taklalar atıp şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi, ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin takla attığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

