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Otomobilin teybinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 15:49
  • Giriş: 28.08.2023 15:49
  • Güncelleme: 28.08.2023 15:49
Kaynak: DHA
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Otomobilin teybinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Nevşehir'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobilin teybine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G. ve G.M.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, teybin içine gizlenmiş 102,63 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G. ve G.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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