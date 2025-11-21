Otomobilin, TIR'a çarptığı kaza kamerada

Serhat GÜLER/ADANA, (DHA) - ADANA'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşakta yavlaşyayan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI