Otomobilin TIR'a çarptığı kazada ölü sayısı 2'e çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin TIR'a çarptığı kazada Hüseyin Asmakaya (38) hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'e yükseldi.

Kaza, 17 Temmuz'da Adıyaman-Gölbaşı yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gökhan Kaya (24) yönetimindeki 06 BTK 480 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ümit Tezcan'ın kullandığı 02 FY 896 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Kaya yaşamını yitirdi, yanındaki Hüseyin Asmakaya, Uğur Bayrak ve Zeynel Taşar yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren Hüseyin Asmakaya da gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Asmakaya'nın cenazesi, otopsi için morga konuldu. Diğer 2 yaralının durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.