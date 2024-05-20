Otomobilin tırla çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobilin tır ile çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E., yönetimindeki 03 AAE 612 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.D., idaresindeki 20 K 1688 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile A.A. ile S.E., yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.