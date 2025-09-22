Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Otomobilin, yaya geçidinde motosiklete çarptığı kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 22.09.2025 13:58
  • Giriş: 22.09.2025 13:58
  • Güncelleme: 22.09.2025 13:58
Kaynak: DHA
Otomobilin, yaya geçidinde motosiklete çarptığı kaza kamerada

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki biri çocuk, 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki çocuk yola savrulup, hafif yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol