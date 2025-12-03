Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cennet Akgümüş (84) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Kaletepe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Otogar Köprüsü yakınında meydana geldi. T.S.A. (27) yönetimindeki 06 ELT 688 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Akgümüş'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Akgümüş yaralanırken, kaza caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akgümüş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Akgümüş’ün sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

