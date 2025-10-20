Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı: Kayserili iş insanı hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Mustafa Yerli yaşamını yitirdi. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 20.10.2025 07:23
  • Giriş: 20.10.2025 07:23
  • Güncelleme: 20.10.2025 07:27
Kaynak: DHA
Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı: Kayserili iş insanı hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Kocasinan ilçesi Akin Mahallesinde meydana geldi.

Kentte müteahhitlik yapan Mustafa Yerli otomobili ile seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iş insanı Yerli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol