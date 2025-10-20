Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı: Kayserili iş insanı hayatını kaybetti
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Mustafa Yerli yaşamını yitirdi. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Olay, Kocasinan ilçesi Akin Mahallesinde meydana geldi.
Kentte müteahhitlik yapan Mustafa Yerli otomobili ile seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iş insanı Yerli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.