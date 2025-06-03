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Otomobilinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 03.06.2025 10:24
  • Giriş: 03.06.2025 10:24
  • Güncelleme: 03.06.2025 10:24
Kaynak: İHA
Otomobilinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Adana’da otomobilinde uyuşturucu satışı yapan şüphelini yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli H.T.’nin(35) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan takip neticesinde şüpheli, Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesinde aracında yakalandı.

Şüphelinin aracında yapılan arama çalışmasında 20,35 gram bonzai ve 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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