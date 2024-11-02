Otomobilini ateşe vermek isteyince gözaltına alındı, serbest kalınca ikinci denemesinde yaktı

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Organize Sanayi Sitesi’nde, saat 14.30 sıralarında iddiaya göre, M.A. içki içip, otomobilini mazot dökerek yakmaya çalıştı. Çevredeki esnaf, M.A.’nın otomobilini yakmasını engelleyip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşlemleri için emniyete götürülmek üzere polis otosuna bindirilen M.A., seyir halindeyken aracın nezarethane kısmının camını kırdı. M.A., hakkında 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

M.A., saat 17.00 sıralarında ise Kutlukent Bulvarı’nda üzerine yanıcı madde döktüğü otomobilini bu kez ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Şüpheli ise savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.