Otomobilini durdurduğu ortağını tabancayla öldürdü

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde O.Ş., aralarında anlaşmazlık olan ortağı L.İ.'nin otomobilini durdurup, eşinin yanında art arda ateş etti. L.İ. hayatını kaybederken, eşi olaydan yara almadı, O.Ş. ise olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde meydana geldi. L.İ., eşiyle beraber 06 DYY 502 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, aralarında anlaşmazlık olan ve ortak oldukları öğrenilen O.Ş. tarafından araçları durduruldu. O.Ş., sürücünün yan koltuğunda oturan L.İ.'ye tabancayla art arda ateş edip, kaçtı. L.İ. göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. L.İ. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis, O.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.