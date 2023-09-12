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Otomobiliyle akaryakıt tabancasını söküp götürdü

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 11:40
  • Giriş: 12.09.2023 11:40
  • Güncelleme: 12.09.2023 11:41
Kaynak: DHA
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Otomobiliyle akaryakıt tabancasını söküp götürdü

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde istasyondan yakıt alan Murat Ünal, akaryakıt tabancasının takılı olduğunu unutup, otomobilini hareket ettirdi.

Otomobil, kopan akaryakıt tabancasıyla birlikte giderken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Emirgazi- Konya çevre yolunda Orhan Kalkan'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Murat Ünal, akaryakıt istasyonuna gelip otomobiline yakıt aldı. Yakıtın ücretini görevli Faruk Kaymaz'a ödeyen Ünal, dolum tabancasının takılı olduğunu unutup aracını hareket ettirdi. Yerinden çıkan akaryakıt tabancası otomobille birlikte giderken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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