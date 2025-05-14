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Otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza

Ajans Haberleri
  • 14.05.2025 16:49
  • Giriş: 14.05.2025 16:49
  • Güncelleme: 14.05.2025 16:50
Kaynak: DHA
Otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta otomobiliyle drift atan sürücüye trafik ekibi tarafından 46 bin 392 lira para idari para cezası kesildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’nde M.T.T., otomobiliyle drift attı. M.T.T.’nin drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden plakasını tespit ettiği sürücü M.T.T.’ye 46 bin 392 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el koyup aracını da 60 gün trafikten menetti. (DHA)

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