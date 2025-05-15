Otomobiliyle iş yerine çarpan sürücü kaçtı

Çorum’da otomobiliyle kaldırıma çıkıp iş yerine çarpan sürücü, bir süre bekleyip olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Alaca ilçesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kaldırıma çıkarak cadde üzerindeki iş yerine çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü bir süre bekledikten sonra tekrar otomobile binerek kaçtı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille iş yerine çarptıktan sonra aracından inen sürücünün bir süre kazanın şokunu atmaya çalıştığı sonra da aracına binip uzaklaştığı görüldü.