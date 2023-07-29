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Otomobiliyle takla attı, burnu kanamadan aracından çıktı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 10:59
  • Giriş: 29.07.2023 10:59
  • Güncelleme: 29.07.2023 10:59
Kaynak: İHA
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Otomobiliyle takla attı, burnu kanamadan aracından çıktı

Hatay’da AFAD çalışanı kontrolden çıkan otomobiliyle takla atıp yolun karşı şeridine geçti. Kazada sürücü, ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, AFAD çalışanı olduğu öğrenilen sürücünün idaresindeki otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yolun karşı şeridine geçti.

Kazada sürücü burnu kanamadan otomobilin içerisinden çıktı.

Trafiğe kapanan yol otomobilin çekilmesiyle ulaşıma açıldı. 

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