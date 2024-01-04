Otomobille çarpışan 3 tekerli motosiklet yol ortasına devrildi: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile 3 tekerli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yol ortasına devrilen motosikletin altında kalan 2 kişi ise çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.



Kaza, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü E.K.’nin kullandığı otomobil ile A.P. idaresindeki 3 tekerlekli motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 3 tekerlekli motosiklet yol ortasına devrildi.

Motosiklet sürücüsü ile yanındaki yolcu devrilen motosikletin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 tekerli motosikletin altında kalan 2 kişi ise çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yaralı 2 kişi daha sonra kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.