Otomobille çarpışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan N.G. (14) idaresindeki 07 UR 596 plakalı motosiklet ile İ.G. idaresindeki 07 N 9761 plakalı otomobil çarpıştı. Kural ihlali sonucu meydana gelene kazada motosiklet sürücüsü N.G. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ehliyetsiz motosiklet kullanan N.G.’nin (14) cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle ailesine idari işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet sahibine ise ’sürücü belgesiz araç kullandırmak’ maddesinden toplam 13 bin TL para cezası kesildi.