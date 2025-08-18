Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Celalettin İhvan (58) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, eski Emet-Köprücek kara yolu Hurşitler Çiftliği yol ayrımında meydana geldi. Tavşanlı istikametine giden T.G. yönetimindeki 43 PA 321 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Celalettin İhvan’ın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan Celalettin İhvan, ambulansla kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İhvan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

