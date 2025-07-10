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Otomobille çarpışan elektrikli bisikletli çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.07.2025 17:43
  • Giriş: 10.07.2025 17:43
  • Güncelleme: 10.07.2025 17:43
Kaynak: İHA
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletli çocuk yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletli çocuk yaralandı.
Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi ile Şinasi Kurşun Caddesi’nin kesiştiği Atatürk Meydanı civarında meydana geldi. M.A. idaresindeki otomobil ile 15 yaşındaki M.Y.’nin kullandığı elektrikli bisiklet, yol ayrımında çarpıştı. Savrulan elektrikli bisikletli aydınlatma direğine çarptı.
Yaralanan bisiklet sürücüsü çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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