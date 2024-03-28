Otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Bolu’da Paşaköy Mahallesi’nde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, meydana gelen kazada devrildi. Hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Paşaköy Mahallesi’nde Eski İstanbul Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden Ferhat Güney idaresindeki 35 ARY 574 plakalı otomobil, Hakan Omuzlar yönetimindeki 56 AH 558 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
Meydana gelen kazada Hakan Omuzlar yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.