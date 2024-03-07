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Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.03.2024 23:25
  • Giriş: 07.03.2024 23:25
  • Güncelleme: 07.03.2024 23:25
Kaynak: İHA
Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 3 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Mahallesi Nuryurt Caddesi ile Kozan Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, R.T. idaresinde 38 R 0859 plakalı işçi servisi ile H.K. idaresindeki 38 YH 660 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle işçi servisi yan yatarken, içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 3 kişi ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede inceleme yaptı. Kazaya karışan işçi servisi ile otomobilde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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