Otomobille çarpışan kamyon, şarampole devrildi: 3 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, otomobille çarpışan kamyonun bariyerleri aşıp şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden A.F.Y. (32) idaresindeki 34 YLC 92 plakalı otomobil ile aynı yöne giden 54 SG 756 plakalı kamyon çarpıştı. Savrulan kamyon, bariyerleri aşıp şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü A.F.Y. ve yanındaki B.A.Y. (31) ile kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.