Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Denizli’de kavşaktan dönmek istediği sırada otomobille çarpışan bir motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
İHA'nın aktardığına göre Denizli’nin Çal ilçesi meydana geldi. İddialara göre İsmailler Mahallesi’nde plakası bulunmayan motosiklet sürücüsü H.D., kavşaktan dönmek istediği sırada S.Ö. idaresindeki 20 NT 543 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışma etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.