Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: İHA
Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi Ağlıboğaz caddesinde meydana geldi. Otomobil ile Huzeyfe K. (19) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Yüreğir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.