Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Hatay’ın Kumlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü İbrahim Paç öldü. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Paç, Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç’ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Kaza, Kumlu ilçesi Muharrem Mahallesi’nde yaşandı. Trafik seyir halinde olan otomobil, karşıdan gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Paç, ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı Paç, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü İbrahim Paç hayatını kaybetti. Kazada ölen motosiklet sürücüsü İbrahim Paç, Kumlu Belediye Başkanı olan İbrahim Paç’ın yeğeni olduğu öğrenildi.