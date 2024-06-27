Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobille çarpışan tescilsiz motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K.’nın kullandığı tescilsiz motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.T., yönetimindeki 03 ADR 105 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yere düşen H.K., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.