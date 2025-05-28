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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.05.2025 10:14
  • Giriş: 28.05.2025 10:14
  • Güncelleme: 28.05.2025 10:14
Kaynak: İHA
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Erzincan’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Erzincan İnönü Mahallesi 29. sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S.Ç. idaresindeki 24 ACC 034 plakalı otomobil ile 04 AAL 876 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.H.A. yola savrularak yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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