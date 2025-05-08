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Otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.05.2025 14:34
  • Giriş: 08.05.2025 14:34
  • Güncelleme: 08.05.2025 14:34
Kaynak: DHA
Otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer P. (17), yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Ömer P. yönetimindeki 16 BHM 157 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmak isteyen Abdülcebbar E. (26) yönetimindeki 16 KKR 98 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer P., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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