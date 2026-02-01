Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 1 gün sonra yaşamını yitirdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sertaç Yılmaz (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Yasin Yayla yönetimindeki 48 ACV 983 plakalı otomobil, Sertaç Yılmaz’ın kullandığı 48 AHY 342 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücü Yılmaz ile arkasındaki Feriha Katan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elmacık kemiğinde ve çenesinde kırıklar oluşan Katan ile dalak yırtılması nedeniyle ameliyata alınan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yılmaz, bugün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Katan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

1.48 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otomobil sürücüsü Yasin Yayla’nın 1.48 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hazırlanan ilk tutanakta Yayla’nın sola dönüş kuralını ihlal ettiği, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın ise kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi. Avukat olduğu öğrenilen sürücü Yayla, dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yayla, çıkarıldığı Muğla 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI