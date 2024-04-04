Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman’da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde S. M., idaresindeki 02 FR 474 plakalı otomobille H. A. B., idaresindeki 02 HL 888 plakalı motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü H.A.B., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan H.A.B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.