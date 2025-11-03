Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Göktuğ Ö. (22) ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Göktuğ Ö.’nün kullandığı 16 BTS 859 plakalı motosiklet, park halindeyken dönüş yapmak için manevra yapan Emre S. yönetimindeki 16 BGK 287 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen Göktuğ Ö., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Göktuğ Ö. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

